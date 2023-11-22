Избранный президент Аргентины обсудил с Байденом продовольственную безопасность

Также Милей в беседе с американским коллегой затронул вопрос освобождения израильских заложников, рассказала советник аргентинского лидера Диана Мондино

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого они, в частности, обсудили тему энергетики и продовольственной безопасности. Об этом сообщила советник Милея по внешней политике Диана Мондино.

"Главным образом мы обсудили тему освобождения израильских заложников. Также обсудили то, что Аргентина производит энергоносители и продукты питания и может внести вклад в обеспечения мировой продовольственной безопасности", - сказала она журналистам.

По словам Мондино, Милей пригласил Байдена на свою инаугурацию, но хозяин Белого дома, извинившись, ответил, что не сможет присутствовать из-за запланированной поездки.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он называет своими приоритетными союзниками Израиль и США. Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы, но не исключила изменение позиции.