Йеменские хуситы заявили о ракетном обстреле израильских военных объектов в Эйлате

Заявление представителя движения транслировал телеканал Al Masirah

ДУБАЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар крылатыми ракетами по нескольким военным объектам в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля.

"Ракетные войска Вооруженных сил Йемена запустили серию крылатых ракет по различным военным объектам израильского образования в Умм-эр-Рашраше [арабское название Эйлата] на юге оккупированной Палестины", - сказал Сариа, заявление которого транслировал телеканал Al Masirah.

В среду пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о воздушной тревоге в Эйлате, предупреждающей население об угрозе ракетного обстрела. Позже армейская пресс-служба заявила, что израильский истребитель перехватил в окрестностях города крылатую ракету. При этом военные подчеркнули, что вторжения враждебного объекта в израильское воздушное пространство зафиксировано не было.

С начала обострения ситуации в секторе Газа хуситы несколько раз сообщали о нанесении ударов по израильской территории. На прошлой неделе Сариа пригрозил атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости доступных хуситам средств поражения. Он призвал все страны эвакуировать своих граждан, находящихся в составе экипажей таких кораблей, и отказаться от услуг израильских судоходных компаний.