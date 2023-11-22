22 ноября, 19:30

Президент Кипра поддержит евроинтеграцию Сербии

Позиция Никосии "тверда и не может быть изменена в отношении территориальной целостности и суверенитета" Белграда, заявил Никос Христодулидис

НИКОСИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Кипр как член ЕС намерен оказывать решительную поддержку планам европейской интеграции Сербии. Об этом заявил журналистам президент республики Никос Христодулидис после переговоров в Белграде с сербским коллегой Александаром Вучичем. Его высказывания приводит пресс-служба кипрского лидера.

"Кипр был, есть и будет одним из самых решительных сторонников европейской интеграции Сербии", - подчеркнул он. "Мы считаем, что страна предприняла важные шаги, особенно в последнее время, как с точки зрения проведения реформ, так и в плане прогресса во многих других областях. Это должно быть признано Евросоюзом и отражено в его заявлениях по итогам декабрьского заседания Европейского совета", - заметил президент.

Христодулидис сообщил, что обсудил с Вучичем развитие диалога между Белградом и Приштиной и "выразил поддержку усилиям сербского правительства" по вопросу Косова. "Позиция Кипра тверда и не может быть изменена в отношении территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия", - добавил он.

На встрече лидеров двух стран речь также шла о взаимодействии в сферах обороны, торговли и туризма, стороны затронули ситуацию на Ближнем Востоке и кипрский вопрос. Во время двухдневного визита Христодулидиса в Белград планируется подписание ряда двусторонних соглашений, касающихся расширения сотрудничества Кипра и Сербии в таких областях, как образование, наука и технологии. Отдельный документ, как ожидается, будет подписан внешнеполитическими ведомствами двух стран. Христодулидис передал Вучичу приглашение посетить с визитом Кипр. 

Теги:
КипрСербияВучич, АлександарХристодулидис, Никос
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