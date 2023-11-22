22 ноября, 20:16

Лукашенко обсудил с Жапаровым предстоящий саммит ОДКБ и двусторонние отношения стран

Подробности разговора лидеров Белоруссии и Киргизии не сообщаются, пишет БелТА

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко обсудил с президентом Киргизии Садыром Жапаровым предстоящий саммит ОДКБ, а также некоторые аспекты развития двусторонних отношений. Об этом сообщает агентство БелТА.

По его данным, разговор проходил за закрытыми дверями, поэтому другие подробности не сообщаются.

Во время встречи в конце октября с послом Киргизии Эрмеком Ибраимовым Лукашенко поручил МИД Белоруссии разработать план развития взаимоотношений с этой страной. Подчеркивалось, что Минск готов не только значительно расширить номенклатуру поставляемых товаров, оборудования и техники, но также делиться наработанным опытом в различных отраслях.

Жапаров прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет 23 ноября. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКиргизияЖапаров, Садыр Нургожоевич
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