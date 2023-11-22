22 ноября, 20:03
Палестино-израильский конфликт

ВОЗ: с 7 октября в Газе систему здравоохранения атаковали не менее 178 раз

Погибли 22 медработника, еще 48 получили ранения, сообщили в организации

ЖЕНЕВА, 22 ноября. /ТАСС/. Не менее 178 атак на инфраструктуру системы здравоохранения были совершены в секторе Газа с 7 октября, 22 медицинских работника погибли, 48 получили ранения. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

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"С начала войны ВОЗ задокументировала в секторе Газа 178 атак на здравоохранение, вследствие которых погибли 22 и получили ранения 48 медицинских работников при исполнении своих обязанностей", - говорится в сообщении.

По данным УКГВ, на севере сектора Газа сейчас не функционируют 22 больницы, а другие 2 больницы работают лишь частично. В южной части анклава функционируют 7 больниц из 11. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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