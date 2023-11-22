22 ноября, 20:04

В Нидерландах завершились выборы в парламент и начался подсчет голосов

В ближайшее время будут объявлены результаты экзитполов

ГААГА, 22 ноября. /ТАСС/. Избирательные участки закрылись на внеочередных парламентских выборах в Нидерландах. Голосование прошло в спокойной обстановке и без серьезных инцидентов.

В самое ближайшее время будут объявлены результаты экзитполов, параллельно в стране начнется подсчет голосов. Как ожидается, предварительные результаты голосования станут известны в течение одного-двух дней, официальные результаты будут объявлены Избирательным советом Нидерландов не ранее 1 декабря. После этого начнется сложный процесс формирования правящей коалиции, которая должна иметь более половины, то есть не менее 76 из 150, мест в парламенте.

Из 17,9 млн жителей Нидерланды правом голоса обладают около 13,3 млн. Для них по всей стране было организовано 9,8 тыс. избирательных участков. Большая их часть открылась в 07:30 по местному времени (09:30 мск) и завершила свою работу в 21:00 (23:00 мск). Некоторые участки открылись раньше, чтобы дать возможность проголосовать людям, едущим с утра на работу.

Выборы прошли в очень спокойной обстановке и без серьезных инцидентов. Лишь днем на избирательном участке в здании муниципалитета города Меппела (провинция Дренте) сработала пожарная сигнализация, из-за чего его работа была приостановлена. Как оказалось, в одном из технических помещений произошел пожар, который был быстро потушен. Спустя полтора часа участок возобновил работу. Кроме того, ненадолго закрывался участок в муниципалитете Ахткарспелен (провинция Фрисландия) из-за небольшой ошибки в избирательных бюллетенях.

По состоянию на 19:45 (21:45 мск) явка на выборах составляла 66%, что на 7 процентных пунктов меньше, чем на голосовании 2017 года. Выборы в парламент проходили в стране также в 2021 году, однако тогда из-за пандемии коронавируса они продолжались на три дня, поэтому для более адекватного сравнения исследовательскими центрами берутся данные предшествовавшего голосования. Итоговая явка в 2017 году составила 81,6%, в 2021 году она оказалась чуть ниже - 78,7%.

Как показывали опросы общественного мнения, основная борьба должна развернуться между тремя политическими силами - Народной партией за свободу и демократию во главе с Дилан Йешильгёз-Зегериус, альянсом Партии труда и Зеленых левых, возглавляемым Франсом Тиммермансом, и Партией свободы под руководством Герта Вилдерса. 

Теги:
Нидерланды
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