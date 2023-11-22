В Иране заявили, что уважают решение ХАМАС о перемирии с Израилем

Министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян также вновь подчеркнул, что участвующие в военных действиях против еврейского государства формирования и движения действуют самостоятельно

БЕЙРУТ, 22 ноября. /ТАСС/. Иран с уважением относится к решению палестинского движения ХАМАС установить перемирие с Израилем. Об этом заявил во время своего визита в Ливан министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Сопротивление, включая ХАМАС, является хозяином решения относительно перемирия [с Израилем]. Мы консультировались с нашими друзьями в Катаре по этому вопросу и уважаем любое решение, принятое ХАМАС", - приводит слова главы МИД Ирана телеканал Al Mayadeen.

Глава иранского МИД также вновь подчеркнул, что все формирования и движения, участвующие в военных действиях против еврейского государства, действуют самостоятельно, "в интересах своих стран и всех арабов". "Ливанцы, сирийцы, иракцы и йеменцы не могут стоять в стороне и просто наблюдать за происходящим в Газе", - отметил он.

Власти Израиля неоднократно обвиняли Иран в причастности к нападению ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября. Кроме того, газета The Wall Street Journal утверждала, что Иран помогал руководству ХАМАС спланировать атаку на Израиль, а также якобы одобрил операцию на встрече в Бейруте 2 октября. Тегеран категорически отрицает эти обвинения.

Ранее ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. Как указали в МИД Катара, о введении режима прекращения огня будет объявлено в течение 24 часов.