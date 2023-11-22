Премьер Британии и президент Южной Кореи выразили озабоченность сотрудничеством РФ и КНДР

Также стороны "инициировали переговоры по обновленному соглашению о свободной торговле", сообщили на Даунинг-стрит, 10

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Республики Корея Юн Сок Ёль на встрече в Лондоне обсудили развитие ракетной программы КНДР и сотрудничество Пхеньяна с Москвой. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

"Премьер-министр осудил вчерашний запуск Северной Кореей [с использованием] технологий баллистических ракет. Оба лидера выразили обеспокоенность сообщениями о том, что Россия оказывает помощь КНДР. Премьер-министр отметил, что Южная Корея может рассчитывать на солидарность Великобритании перед лицом ежедневных угроз", - сказано в заявлении.

Помимо этого, британский премьер и президент Республики Корея в ходе беседы затронули ситуацию на Ближнем Востоке, специальную военную операцию РФ на Украине и тему отношений с Китаем. В заявлении подчеркивается, что стороны также "инициировали переговоры по обновленному соглашению о свободной торговле".

Кроме того, Сунак и Юн Сок Ёль приветствовали заключение соглашения об укреплении сотрудничества в сферах обороны и безопасности, а также разработки и внедрения новых технологий. Эта договоренность позволит двум странам теснее сотрудничать в сфере кибербезопасности, значительно чаще осуществлять совместные учения и программы подготовки военнослужащих, укрепить связи между спецслужбами, а также компаниями, работающими в сфере оборонной промышленности.