Нетаньяху: Израиль возобновит боевые действия при нарушении прекращения огня в Газе

При этом премьер-министр еврейского государства отметил, что будет сделано все необходимое для того, чтобы вернуть заложников из анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Израильские военные готовы немедленно возобновить боевые действия, если режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы будем действовать с умом, а по окончании дней перемирия мы вернемся к войне. Возможно, нам придется сделать это намного раньше, возможно, будет нарушение [перемирия], и мы не будем стоять, как овцы. Мы сделаем то, что нужно, чтобы план [по возвращению из Газы заложников] осуществился, но если он будет нарушен, мы будем знать, что делать", - сказал он на пресс-конференции.

Премьер подчеркнул, что Израиль в первую очередь заинтересован в возвращении всех заложников в соответствии с одобренным планом, но это не подразумевает предоставление полной свободы действий палестинским радикалам в секторе Газа. Он отметил, что у военных есть указание принимать необходимые меры в случае непосредственной угрозы. "У военных есть постоянный приказ: "В случае угрозы для жизни - действуй!" И для этого не нужны никакие политические решения, это постоянное указание", - заметил глава правительства.

Израильское правительство по итогам многочасового специального заседания в ночь на 22 ноября одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится. Министерство юстиции Израиля утром 22 ноября опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения. У израильской общественности вслед за этим есть 24 часа на то, чтобы обжаловать в судебном порядке эти решения.

За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.