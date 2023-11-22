МИД Ирана считает, что Израиль хочет переселить жителей Газы в пустыню Синая

По словам министра иностранных дел исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна, еврейское государство также планирует основать в Иордании палестинские поселения

БЕЙРУТ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля хотят насильственно переселить жителей палестинского сектора Газа в Синайскую пустыню в Египте. Об этом заявил во время своего визита в Ливан министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

По его мнению, у Израиля "есть идея насильственно переселить жителей сектора Газа в Синайскую пустыню в Египте". Израиль также "планирует переселить жителей Западного берега реки Иордан в некоторые части Иордании и основать там палестинское государство путем создания поселений". Слова главы МИД Ирана приводит телеканал Al Mayadeen.

Иранский министр призвал власти Египта "открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах", не обращая внимания на ограничения, и позволить гуманитарной помощи добраться до сектора Газа".