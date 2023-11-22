22 ноября, 20:56

В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией

По словам премьер-министра королевства Йонаса Гара Стёре, его страна внимательно следит за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии

СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. /ТАСС/. Норвегия вслед за Финляндией готова закрыть КПП на границе с Россией. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на премьер-министра королевства Йонаса Гара Стёре.

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На вопрос, следует ли его стране последовать примеру Финляндии и закрыть КПП "Стурскуг", Стёре ответил: "Если будет надо". Он уточнил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии.

Как отмечает телеканал, сообщений об увеличении числа пересечений границы из России через "Стурскуг" до сих пор не было. 

Теги:
ЭстонияФинляндияНорвегияРоссия
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