Премьер Ливана назвал необходимым всеобъемлющее прекращение огня на Ближнем Востоке

Наджиб Микати также считает, что нужно перейти к поиску путей устойчивого мирного урегулирования конфликта

БЕЙРУТ, 22 ноября. /ТАСС/. Назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал активизировать усилия по достижению всеобъемлющего прекращения огня на Ближнем Востоке.

"Необходимо остановить израильскую агрессию в секторе Газа и добиться всеобъемлющего прекращения огня в регионе, чтобы затем перейти к поиску путей устойчивого мирного урегулирования арабо-израильского конфликта", - заявил он на встрече в Бейруте с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Слова Микати приводит в Telegram-канале правительственная канцелярия.

"Влиятельные государства должны оказать давление на Израиль с тем, чтобы он прекратил агрессивные действия на юге Ливана и, в частности, нападения на гражданских лиц, в том числе журналистов", - подчеркнул Микати.

В свою очередь иранский министр указал, что если перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинскими формированиями "не приведет к прекращению войны, то события во всем регионе выйдут из-под контроля".

Ранее в интервью телеканалу Al Mayadeen глава иранского МИД заявил, что "если Израиль продолжит агрессию против палестинцев, то открытие новых фронтов станет неизбежным".

Абдоллахиян прибыл ранее с визитом в Ливан и провел переговоры со спикером парламента Набихом Берри, а также со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом. Кроме того, он встретился с руководством радикальных организаций "Хезболлах", ХАМАС и "Исламский джихад".