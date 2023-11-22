22 ноября, 20:58,
обновлено 22 ноября, 21:37

Лидер нидерландской Партии свободы пообещал бороться с потоком беженцев

Герт Вилдерс также призвал другие политические организации страны к сотрудничеству

ГААГА, 22 ноября. /ТАСС/. Лидер крайне правой нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс обещал бороться с миграцией и потоком беженцев. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед своими сторонниками после публикации результатов экзитпола, которые свидетельствуют, что его политическая сила лидирует на внеочередных парламентских выборах.

"Мы сократим поток беженцев и миграцию, - сказал Вилдерс. - Избиратели сделали свой выбор. Мы устали от этого и сделаем все возможное, чтобы интересы голландцев вновь были поставлены во главу угла". Он также призвал другие партии к сотрудничеству. "Партия свободы хочет работать с другими партиями, - сказал он. - Мы должны искать соглашения с другими сторонами, чтобы управлять".

Согласно экзитполу компании Ipsos, Партия свободы может рассчитывать на 35 из 150 мест в парламенте. Это на 18 мест больше, чем она имеет сейчас. В интервью телеканалу NOS Вилдерс назвал Народную партию за свободу и демократию, "Новый общественный договор" и "Фермерско-гражданское движение" в качестве наиболее предпочтительных партнеров. Если опираться на результаты экзитпола, вместе эти политические силы получат 86 из 150 мест в парламенте - этого будет достаточно для формирования правящей коалиции.

"Это исторический экзитпол, мы наблюдаем крупнейший сдвиг из всех, которые видели в голландской политике, - отметил политолог Том ван дер Мейр, чьи слова приводит телеканал NOS. - Конечно, самое удивительное, какой большой стала Партия свободы".

По его мнению, три фактора способствовали тому, что Вилдерс приобрел такую популярность. "Во-первых, у нас был центристский кабинет на протяжении 11 лет. В ответ на это избиратели начали перемещаться на фланги. Во-вторых, миграция была крайне важной темой в этот раз, а избирателям быстрее всего приходит на ум Партия свободы, когда речь заходит об этой теме. Наконец, новый лидер Народной партии за свободу и демократию (НПСД) [Дилан] Йешильгёз-Зегериус открыла двери для Партии свободы в качестве партнера по правящей коалиции. А в Нидерландах люди уже давно надеялись на появление партии, которая более прямолинейна в своих высказываниях и при этом способна находиться у власти".

Предыдущий лидер НПСД Марк Рютте, возглавлявший правительство на протяжении последних 13 лет, категорически исключал сотрудничество с Вилдерсом после неудачного опыта в 2010-2012 годах. 

Теги:
Нидерланды
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