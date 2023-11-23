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Палестино-израильский конфликт

Байден считает возможным двухгосударственное решение конфликта на Ближнем Востоке

При этом, как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби, президент США понимает, что сейчас необходимо делать акцент на поддержке Израиля

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поддерживает двухгосударственное решение ближневосточного конфликта, хотя оно и может показаться иллюзорным. С таким заявлением выступил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Ка"Двухгосударственное решение может показаться иллюзорным, мы это понимаем, - сказал он на брифинге по сделке между Израилем и радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников. - Но президент твердо верит, что это, безусловно, лучший путь к сильному и независимому еврейскому государству Израиль, а также к независимому государству для палестинцев, где они в той же мере смогут жить в мире в условиях справедливости и безопасности. Он по-прежнему верит в эту концепцию".

"Он, конечно, понимает, что прямо сейчас акцент должен делаться на поддержке Израиля в борьбе с ХАМАС. Но мы не можем отказаться от этой концепции", - подчеркнул Кирби. Он отметил необходимость "двигаться эти путем". Кирби добавил, что этому содействовала бы, в частности, нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
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