Байден считает возможным двухгосударственное решение конфликта на Ближнем Востоке

При этом, как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби, президент США понимает, что сейчас необходимо делать акцент на поддержке Израиля

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поддерживает двухгосударственное решение ближневосточного конфликта, хотя оно и может показаться иллюзорным. С таким заявлением выступил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ка"Двухгосударственное решение может показаться иллюзорным, мы это понимаем, - сказал он на брифинге по сделке между Израилем и радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников. - Но президент твердо верит, что это, безусловно, лучший путь к сильному и независимому еврейскому государству Израиль, а также к независимому государству для палестинцев, где они в той же мере смогут жить в мире в условиях справедливости и безопасности. Он по-прежнему верит в эту концепцию".

"Он, конечно, понимает, что прямо сейчас акцент должен делаться на поддержке Израиля в борьбе с ХАМАС. Но мы не можем отказаться от этой концепции", - подчеркнул Кирби. Он отметил необходимость "двигаться эти путем". Кирби добавил, что этому содействовала бы, в частности, нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией.