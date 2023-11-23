В Киеве заявили, что вступление Украины в ЕС - это реальность, а в НАТО - еще нет

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что решение о членстве страны в альянсе "будет принято за ночь"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вступление Украины в Евросоюз - это уже реальность, в то время как ее вступление в Североатлантический альянс - еще нет. С таким утверждением выступила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Вступление Украины в Европейский союз - это уже реальность, это уже принятое решение. <...> Тут можно поставить галочку, далее длительные процессы, они будут проходить. То есть это реальность, до которой необходимо идти, она уже случилась. В части НАТО это еще не реальность. <...> Это решение принято стратегически, что Украина будет членом НАТО, это зафиксировано, это осознанное решение всех 30 лидеров, но когда [Украина войдет в НАТО], я не могу сказать", - сказала она в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в YouTube.

Стефанишина утверждает, что в НАТО уже думают над тем, какой вклад Украина сможет внести в "коллективную безопасность" альянса. Сославшись на заверения американских партнеров, она заявила, что "решение о членстве Украины в НАТО будет принято за ночь", и к этому времени Киев уже будет готов ко вступлению в альянс.

Стефанишина выразила уверенность, что Украине хватит двух лет, чтобы подготовиться ко вступлению в Евросоюз. Так она ответила на замечание журналистки издания о том, что переговоры о вхождении других стран в сообщество длились семь-восемь лет.

8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить несколько условий. На уточняющий вопрос, есть ли вероятность, что вступление Украины произойдет хотя бы к 2030 году, глава Еврокомиссии ответила, что этот процесс "не зафиксирован в датах".

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что настал момент пригласить Украину в НАТО. В конце сентября 2022 года он подписал заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. Позже еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что в НАТО Украина не может вступить в условиях военных действий на ее территории. Тем не менее власти Украины ожидали получить приглашение в альянс на его саммите в Вильнюсе в июле этого года. Однако тогда конкретных решений о сроках приглашения Киева принято не было.