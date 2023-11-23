КНДР усилит свои ВС, дислоцированные на границе с Южной Кореей

Это стало ответом на приостановку Сеулом действия части межкорейского военного соглашения от 2018 года, пишет ЦТАК

СЕУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. КНДР усилит подразделения своих вооруженных сил, дислоцированных у демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей, направив в них дополнительные войска и новые вооружения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его информации, министерство обороны КНДР объявило о намерении разместить дополнительные "вооруженные силы и новую военную технику вблизи демаркационной линии". Согласно заявлению ведомства, "Южная Корея будет нести полную ответственность, если произойдет необратимое столкновение между Севером и Югом".

Причиной такого решения ЦТАК называет приостановку Сеулом действия части межкорейского военного соглашения от 2018 года в ответ на запуск спутника КНДР.

22 ноября, согласно агентству Yonhap, южнокорейское правительство решило приостановить действие части соглашения о снижении напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года в ответ на запуск спутника КНДР.

21 ноября КНДР совершила третью попытку запуска военного разведывательного спутника, которая, согласно сообщению ЦТАК, завершилась успехом. Спутник был выведен на орбиту.