СМИ: в городе Газа в результате обстрела Израилем жилых домов погибли десятки людей

Точное число жертв пока не сообщается

РАБАТ, 23 ноября. /ТАСС/. Десятки людей погибли и получили ранения в результате обстрела Израилем жилых домов в районе Шейх Редуан в городе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По данным вещающего из Бейрута телеканала Al Mayadeen, израильская авиация атаковала площадь в населенном пункте Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Точное число жертв пока не сообщается.

Армия Израиля нанесла воздушный удар по району, расположенному к северу от лагеря палестинских беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа. Также атакованы окрестности лагеря беженцев Нусейрат, сообщает Al Mayadeen.