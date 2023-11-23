22 ноября, 21:59

СМИ: в городе Газа в результате обстрела Израилем жилых домов погибли десятки людей

Точное число жертв пока не сообщается

РАБАТ, 23 ноября. /ТАСС/. Десятки людей погибли и получили ранения в результате обстрела Израилем жилых домов в районе Шейх Редуан в городе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

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По данным вещающего из Бейрута телеканала Al Mayadeen, израильская авиация атаковала площадь в населенном пункте Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Точное число жертв пока не сообщается.

Армия Израиля нанесла воздушный удар по району, расположенному к северу от лагеря палестинских беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа. Также атакованы окрестности лагеря беженцев Нусейрат, сообщает Al Mayadeen. 

Теги:
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