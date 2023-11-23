22 ноября, 22:17
Палестино-израильский конфликт

В Израиле назвали дату начала освобождения заложников из Газы

AP Photo/ Leo Correa
© AP Photo/ Leo Correa

По словам главы Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби, это произойдет не ранее 24 ноября

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Процесс освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников начнется не раньше 24 ноября. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

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"Контакты об освобождении наших заложников продвигаются и продолжаются постоянно. Начало освобождения [заложников] произойдет в соответствии с изначальным соглашением между сторонами и не ранее пятницы", - говорится в заявлении Ханегби, которое распространила пресс-служба израильского правительства.

Ранее израильское правительство одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, во время которых в анклаве вводится режим прекращения огня. Министерство юстиции Израиля утром 22 ноября опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения. За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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