Нидерландские политики выразили удивление победой крайне правых на выборах

Лидер Народной партии за свободу и демократию Дилан Йешильгёз-Зегериус, в частности, назвала разочаровывающими предполагаемые результаты выборов

ГААГА, 23 ноября. /ТАСС/. Парламентские выборы в Нидерландах привели к достаточно неожиданным результатам. Согласно результатам экзитпола компании Ipsos, убедительную победу одержала крайне правая Партия свободы (ПС).

В своей первой реакции многие политики признались, что потрясены неожиданным ростом популярности крайне правых. Победа ПС "является гигантским шоком", заявила, в частности, представитель партии "Новый общественный договор" (НОД) Никольен ван Вронховен, чьи слова приводит телеканал NOS. Представитель альянса политических сил "Партия труда/Зеленые левые" Йессе Клавер также сказал, что шокирован тем, что ПС, согласно экзитполу, является крупнейшей партией в Нидерландах. "Победу одержала партия, которая исключает так много людей", - сказал он.

Согласно экзитполу, ПС, возглавляемая Гертом Вилдерсом, может рассчитывать на 35 из 150 мест в парламенте. Это на 18 мест больше, чем она имеет сейчас. Вторым с большим отставанием идет альянс из двух политических сил, Партии труда и "Зеленых левых", возглавляемый бывшим первым заместителем председателя Европейской комиссии Франсом Тиммермансом. Он может рассчитывать на 25 мест в главном законодательном органе страны. Народная партия за свободу и демократию (НПСД), которая не проигрывала парламентские выборы с 2010 года, может рассчитывать на 24 места в парламенте, что на 10 мест меньше, чем сейчас. Как отмечают эксперты, это худший результат для партии на парламентских выборах с 2006 года.

Лидер НПСД Дилан Йешильгёз-Зегериус назвала разочаровывающими предполагаемые результаты выборов. При этом она заявила, что не ожидает, что в стране сможет быть сформирован кабинет министров, в котором Вилдерс будет премьер-министром. "Не думаю, что это может произойти", - отметила она.

О вариантах формирования коалиционного правительства

Согласно мнению экспертов, с учетом результатов экзитпола, сейчас просматриваются два возможных варианта формирования коалиционного правительства. При одном из них Вилдерс объединит усилия с умеренно правыми партиями - НПСД, НОД и "Гражданско-фермерским движением". Вместе эти политические силы, вероятно, получат 86 из 150 мест в парламенте, чего вполне достаточно для формирования правящей коалиции. Другой вариант - это центристский кабинет с двумя умеренно левыми партиями ("Демократы-66" и "Партия труда/Зеленые левые") и двумя умеренно правыми партиями (НОД и НПСД). Вместе они получают ориентировочно 79 мест. Однако в таком случае окажется, что крупнейшая партия Нидерландов будет исключена из процесса формирования нового правительства.

Внеочередные парламентские выборы в Нидерландах прошли 22 ноября. Предыдущая правящая коалиция распалась в июле из-за разногласий по вопросам миграции. Согласно экзитполу, явка на выборах составила 78,2%, что чуть ниже, чем в 2021 году.

Предварительные результаты голосования станут известны в течение одного-двух дней, официальные результаты будут объявлены избирательным советом Нидерландов не ранее 1 декабря. Вслед за этим начнется процесс формирования правящей коалиции, которая должна иметь более половины, то есть не менее 76 мест в парламенте. После выборов в марте 2021 года прошло 299 дней, прежде чем четыре партии заключили коалиционный договор и сформировали кабинет министров.