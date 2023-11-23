22 ноября, 23:01
Палестино-израильский конфликт

СМИ: сын депутата парламента Ливана от "Хезболлах" погиб при атаке ВВС Израиля

Вместе с сыном Мухаммеда Раада жертвами стали еще три человека, сообщает портал Al Nashra

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли удары по 10 населенным пунктам на юге Ливана. Как сообщил новостной портал Al Nashra, в поселке Бейт-Яхун ракеты попали в один из домов, где находились активисты шиитской партии "Хезболлах".

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По его информации, погибли четыре человека, среди них сын Мухаммеда Раада - главы парламентской фракции "Верность сопротивлению", в которую входят депутаты от "Хезболлах".

19 ноября под обстрел попал дом депутата от шиитского движения "Амаль" Кабалана Кабалана в городе Эль-Хиям на юге Ливана. Зданию был причинен значительный ущерб, депутат не пострадал.

Согласно данным Ливанского общества Красного Креста, число погибших мирных жителей в результате израильских обстрелов и налетов за последние 48 часов выросло с 11 до 19 человек.

С 8 октября - дня начала военной эскалации на юге Ливана - формирования "Хезболлах" и палестинские радикальные группировки потеряли 92 бойца. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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