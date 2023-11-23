23 ноября, 00:57

Премьер Госсовета КНР выступил против политизации вопросов развития

По словам Ли Цяна, странам G20 следует "принимать больше прагматичных мер"

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе виртуальной встречи лидеров Группы двадцати (G20) выступил против политизации вопросов развития и безопасности. Об этом сообщил МИД Китая.

"Мы должны продолжить неизменно уделять приоритетное внимание развитию, ставить сотрудничество в соответствующей области на более видное место, ускоренными темпами добиваться мощного, устойчивого, сбалансированного и толерантного роста мировой экономики", - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Ли Цяна, который обратился к участникам онлайн-мероприятия G20, состоявшегося 22 ноября. По его словам, необходимо "противостоять политизации вопросов развития" и связанной с ними всеобщей безопасности.

По словам главы китайского правительства, странам "Большой двадцатки" следует "принимать больше прагматичных мер", действовать в соответствии с поставленными задачами и насущными проблемами, опираться на достигнутый консенсус. "Необходимо наладить более тесную координацию, активизировать многосторонние отношения, продолжать укреплять сотрудничество в области макроэкономической политики, более полно учитывать интересы развивающихся стран в процессе реформирования Всемирной торговой организации и Международного валютного фонда", - подытожил он. 

Теги:
КитайЛи Цян
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация