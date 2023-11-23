Премьер Госсовета КНР выступил против политизации вопросов развития

По словам Ли Цяна, странам G20 следует "принимать больше прагматичных мер"

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе виртуальной встречи лидеров Группы двадцати (G20) выступил против политизации вопросов развития и безопасности. Об этом сообщил МИД Китая.

"Мы должны продолжить неизменно уделять приоритетное внимание развитию, ставить сотрудничество в соответствующей области на более видное место, ускоренными темпами добиваться мощного, устойчивого, сбалансированного и толерантного роста мировой экономики", - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Ли Цяна, который обратился к участникам онлайн-мероприятия G20, состоявшегося 22 ноября. По его словам, необходимо "противостоять политизации вопросов развития" и связанной с ними всеобщей безопасности.

По словам главы китайского правительства, странам "Большой двадцатки" следует "принимать больше прагматичных мер", действовать в соответствии с поставленными задачами и насущными проблемами, опираться на достигнутый консенсус. "Необходимо наладить более тесную координацию, активизировать многосторонние отношения, продолжать укреплять сотрудничество в области макроэкономической политики, более полно учитывать интересы развивающихся стран в процессе реформирования Всемирной торговой организации и Международного валютного фонда", - подытожил он.