23 ноября, 01:02

Промежуточные итоги подтвердили лидерство крайне правых на выборах в Нидерландах

После подсчета более половины бюллетеней Партия свободы лидирует с 23,1% от общего числа голосов

ГААГА, 23 ноября. /ТАСС/. Внеочередные парламентские выборы завершились в Нидерландах в среду с закрытием избирательных участков в 21:00 по местному времени (23:00 мск). Окончательные результаты голосования станут известны в течение одного-двух дней, однако уже сейчас телеканал NOS в режиме реального времени позволяет всем желающим следить за подсчетом голосов. Промежуточные итоги подтверждают данные экзитпола компании Ipsos - неожиданную и убедительную победу крайне правой Партии свободы (ПС) Герта Вилдерса.

После подсчета более половины бюллетеней ПС уверенно лидирует с 23,1% от общего числа голосов, на втором месте находится альянс Партия труда и "Зеленых левых" с 14,7% голосов, а тройку замыкает Народная партия за свободу и демократию (НПСД) с 14,6%. Явка составляет 77,8%.

Еще за день до выборов шансы всех трех политических сил на победу в выборах назывались равными. Однако при этом популярность ПС быстро росла в последнюю неделю, в том числе на фоне высказываний Вилдерса о том, что борьба с исламизацией Нидерландов для него отошла на второй план и гораздо более важными для него темами сейчас являются миграция и беженцы, здравоохранение и социальная защита.

Как отмечают эксперты, лидерство ПС явно свидетельствует о том, что население обеспокоено наплывом беженцев и мигрантов и выступает за более жесткий подход к этой проблеме.

О премьерстве Вилдерса

По традиции в Нидерландах лидер одержавшей победу на выборах партии получает возможность сформировать правящую коалицию и занять должность премьер-министра. Однако уже сейчас вероятное премьерство Вилдерса ставится под вопрос. Как отмечают политологи, пока просматриваются два основных варианта. При одном из них Вилдерс объединит усилия с умеренно правыми партиями - НПСД, "Новым общественным договором" (НОД) и "Гражданско-фермерским движением". Вместе эти политические силы, вероятно, получат 86 из 150 мест в парламенте, чего вполне достаточно для формирования правящей коалиции. Другой вариант - это центристский кабинет с двумя умеренно левыми политическими силами ("Демократы-66" и альянс Партии труда и "Зеленых левых") и двумя умеренно правыми партиями (НОД и НПСД). Вместе они получают ориентировочно 79 мест. Однако в таком случае получится, что Партия свободы окажется в оппозиции и будет исключена из процесса управления страной.

Вилдерс сразу после подведения промежуточных итогов обещал бороться с миграцией и наплывом беженцев. "Избиратели сделали свой выбор, - отметил он. - Люди в Нидерландах надеются, что вернут себе свою страну, что что-то будет сделано с потоком беженцев, что у них в кошельках будет больше денег и что здравоохранение улучшится".

В качестве возможных партнеров по правящей коалиции политик также назвал правые партии. При этом Вилдерс подчеркнул, что готов к сотрудничеству, намерен занять разумную позицию и планирует обсуждать только те вопросы, которые не противоречат законам и конституции. "Мы не собираемся говорить о мечетях, Коране и исламских школах", - заметил он. 

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