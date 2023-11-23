23 ноября, 01:47

Советник Милея заявила, что Аргентина не будет разрывать отношения с Россией

Диана Мондино также отметила, что республика сохранит отношения с Китаем и Бразилией

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей не намерен разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, несмотря на несогласие с политикой властей этих стран. Об этом заявила в среду советник Милея по внешней политике Диана Мондино, которую он ранее назвал своим будущим министром иностранных дел.

"Это абсурд говорить, что мы разорвем отношения с Бразилией и Китаем. В этом нет логики. <...> Не будет ни разрыва, ни изменения. Этого не может быть", - сказала она в эфире телеканала TN.

На уточняющий вопрос журналиста о разрыве дипломатических отношений с Россией Мондина также ответила отрицательно. "Дипломатические отношения существуют как раз для решения конфликтов. <...> Даже для отзыва посла ситуация должна быть чрезвычайно серьезной", - добавила она.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он называет своими приоритетными союзниками Израиль и США. Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы, но не исключила изменения позиции. 

Теги:
АргентинаБразилияРоссияКитайМилей, Хавьер
© Информационное агентство ТАСС
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