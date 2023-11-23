Американский эсминец сбил несколько дронов-камикадзе в Красном море

Они были запущены с подконтрольных хуситам территорий в Йемене, сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Эсминец ВМС США сбил в Красном море несколько беспилотников-камикадзе, запущенных с территорий, подконтрольных мятежникам-хуситам в Йемене. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

"Утром 23 ноября по йеменскому времени [эсминец] Thomas Hudner сбил несколько ударных дронов-камикадзе, запущенных с подконтрольных хуситам территорий в Йемене. Дроны были сбиты, когда корабль осуществлял патрулирование в Красном море", - говорится в сообщении СЕНТКОМ в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что в результате инцидента ни корабль, ни его экипаж не пострадали.