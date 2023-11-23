Очередная сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО пройдет в 2025 году в Самарканде

Впервые за более чем 40 лет мероприятие проведут за пределами Парижа, уточнили во внешнеполитическом ведомстве

ТАШКЕНТ, 23 ноября. /ТАСС/. 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО по предложению Узбекистана пройдет в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

"Проходящая во французской столице 42-я сессия Генассамблеи поддержала предложение Узбекистана о проведении следующей, 43-й сессии в 2025 году в городе Самарканде и приняла соответствующее решение", - говорится в сообщении. Отмечается, что "впервые за более чем 40 лет сессия Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО пройдет за пределами Парижа".

"Это дипломатический успех", - прокомментировала председатель 42-й сессии Симона-Мирела Микулеску принятое решение. Ее слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, глава республики поблагодарил всех партнеров страны "за поддержку исторического решения о проведении 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в древнем Самарканде в 2025 году". "Уверен, что это важное глобальное мероприятие, которое впервые состоится в нашем регионе, позволит еще раз продемонстрировать мировой общественности огромный цивилизационный потенциал Узбекистана и государств Центральной Азии", - говорится в сообщении. При этом Мирзиёев отметил, что "Узбекистан приложит все усилия для организации и проведения предстоящей сессии на самом высоком уровне".

ЮНЕСКО - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия, которое основано в ноябре 1945 года, ее штаб-квартира располагается в Париже. В настоящее время членами организации являются 193 государства.