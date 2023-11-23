23 ноября, 04:52
Палестино-израильский конфликт

Израиль уничтожил до 12 батальонов ХАМАС на севере Газы

По словам пресс-секретаря израильской армии, в центральных и южных районах анклава расположены еще 12 батальонов движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля в ходе боев на севере сектора Газа уничтожили до 12 батальонов радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом в интервью телеканалу ILTV заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

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"До настоящего момента у нас был хороший, стабильный и методичный прогресс в северной части Газы. Мы вели бои и вывели из строя от 11 до 12 из дюжины батальонов ХАМАС в северной Газе. Это хороший прогресс", - сказал он.

"Пока не все из них выведены [из строя], но их основные боевые возможности в серьезной степени пострадали в результате наших действий. Но есть еще и вторая половина, другие 12 батальонов ХАМАС в центральных и южных районах сектора Газа", - добавил Конрикус. "И, конечно, все понимают, что для предотвращения еще одного 7 октября, еще одной террористической атаки из Газы, нам необходимо обеспечить уничтожение всех возможностей ХАМАС. Именно это и собирается сделать Армия обороны Израиля", - подчеркнул он.

В новость внесена правка (08:11) - передается с исправлением в заголовке, правильно - до 12 батальонов ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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