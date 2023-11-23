В Израиле сообщили, что Франция скоро развернет в регионе второй плавучий госпиталь

Согласно заявлению Управления по координации действий израильского правительства на палестинских территориях, такой госпиталь "прибудет в ближайшие дни"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщило, что Франция скоро развернет в регионе второй плавучий госпиталь для оказания медицинской помощи жителям сектора Газа. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

"Наша цель - поддерживать инициативы, направленные на оказание жизненно важной медицинской помощи мирным жителям Газы", - сказано в заявлении. "Французский плавучий госпиталь прибудет в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна намерена отправить к побережью сектора Газа свой второй десантный вертолетоносец Dixmude, который планируется использовать в качестве плавучего госпиталя. В октябре Франция уже направила к берегам Газы корабль того же типа Tonnerre.