СМИ: ХАМАС попыталось в последний момент внести изменения в соглашение с Израилем

По информации Kan, на настоящий момент соглашение не может быть выполнено в течение по меньшей мере ближайших суток, поскольку ни Катар, ни ХАМАС до сих пор не подписали его финальный вариант

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС решило в последний момент внести изменения в соглашение с Израилем, это послужило причиной промедления при реализации сделки о перемирии и освобождении заложников. С таким утверждением выступила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

По его информации, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в среду побывал в Катаре, где ему сообщили, что ХАМАС хотел бы внести изменения в проект соглашения. "Катарцы сообщили нам [израильской стороне] около 23:00, что ХАМАС до сих пор не подписал соглашение. Похоже, они до сих пор обсуждают этот вопрос," - цитирует радиостанция неназванного израильского чиновника. По ее сведениям, на настоящий момент соглашение не может быть выполнено в течение по меньшей мере ближайших суток, поскольку ни Катар, ни ХАМАС до сих пор не подписали его финальный вариант.

Источник в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркнул, что никакого прекращения огня не будет, пока соглашение не подпишут все стороны, сообщила Kan.

В ночь на четверг глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что процесс освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников начнется не раньше пятницы, 24 ноября.

Ранее израильское правительство одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, во время которых в анклаве вводится режим прекращения огня. Министерство юстиции Израиля утром 22 ноября опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения. За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.