В Китае заявили о желании проводить независимый мониторинг сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул важность дальнейшего развития отношений с Японией

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Пекин хотел бы иметь возможность проводить независимый мониторинг сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с председателем входящей в правящий блок японской партии "Комэйто" Нацуо Ямагути, который в настоящее время находится с визитом в КНР.

"Хотели бы, чтобы вы создали возможность для независимого мониторинга Китаем", - приводит агентство Kyodo слова главы китайского внешнеполитического ведомства. Партия "Комэйто" входит в правящий блок во главе с Либерально-демократической партией Японии под председательством премьер-министра Фумио Кисиды.

Касаясь темы отмечаемой в этом году 45-й годовщины подписания Договора о мире и дружбе между Японией и Китаем, Ван И подчеркнул важность дальнейшего развития отношений, опираясь "на основы прошлого".

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако вызывает недовольство ряда стран, в первую очередь Китая.

Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.