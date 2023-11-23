Премьер Киргизии заявил, что Бишкек и Душанбе вышли на путь дипломатии по вопросу границы

Акылбек Жапаров сообщил, что процесс делимитации кыргызско-узбекской государственной границы завершен

БИШКЕК, 23 ноября. /ТАСС/. Киргизия и Таджикистан в вопросе уточнения линии прохождения границы между двумя странами вышли на уровень дипломатического решения проблемы. Об этом заявил во время выступления в парламенте Киргизии глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

"Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Жапаров в ходе заседания Верховного совета акцентировал внимание на работе, проводимой по делимитации и демаркации государственной границы и в сфере обеспечения безопасности. В своем выступлении он сообщил, что процесс делимитации кыргызско-узбекской государственной границы завершен, а уточнение кыргызско-таджикской государственной границы перешло на путь дипломатии между двумя странами", - говорится в сообщении пресс-службы киргизского правительства.

В настоящее время Киргизия не завершила процедуру делимитации и демаркации общего участка границы лишь с Таджикистаном. С Китаем, Казахстаном и Узбекистаном этот процесс завершен. Протяженность киргизско-таджикской границы составляет более 900 км, из-за наличия спорных участков между сторонами периодически возникали конфликты, в том числе с применением оружия. На данный момент согласовано уже более двух третей линии прохождения рубежа.

Жапаров также отметил продолжающееся усиление материально-технической базы силовых и правоохранительных структур республики. "За два года на пограничную службу выделено более 20 млрд сомов (около $224 млн), закуплены оружие, беспилотники, тяжелая бронетехника", - цитирует премьера пресс-служба. По его словам, Киргизия за последние годы впервые приобрела зенитно-ракетный комплекс, в настоящее время в боевой готовности в стране находятся 10 вертолетов и 1 самолет, которые будут "обеспечивать противовоздушную оборону".

"По линии МВД были приобретены планшеты и нательные камеры для каждого отделения милиции. В регионы направлены 143 единицы техники, в том числе машины, доставлено 20 мобильных автокомплексов "Ураган". Для обеспечения общественной безопасности установлено более 800 видеокамер", - подчеркнул он.