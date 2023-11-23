23 ноября, 06:30
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля атаковала с воздуха 300 военных целей радикалов в секторе Газа

По словам армейской пресс-службы, "сухопутные подразделения ЦАХАЛ продолжают вести бои"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за истекшие сутки нанесла авиаудары по 300 военным объектам радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"За сутки ЦАХАЛ атаковал с воздуха 300 военных объектов террористической организации ХАМАС, включая оперативные штабы, боевые туннели, склады и места производства взрывчатки, а также площадки для запуска противотанковых ракет", - говорится в заявлении. "Сухопутные подразделения ЦАХАЛ [в секторе Газа] продолжают вести бои, уничтожать противника, обнаруживать подземные структуры и уничтожать террористические объекты ХАМАС", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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