МИД Армении анонсировал встречу комиссий по делимитации с Азербайджаном 30 ноября

В ведомстве отметили, что Ереван и Баку достигли предварительной договоренности о проведении этого мероприятия

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан достигли предварительной договоренности о проведении 30 ноября на границе между двумя странами встречи комиссий по делимитации. Об этом сообщила пресс-служба армянского МИД.

По ее информации, "согласно предварительной договоренности, 30 ноября на государственной границе Республики Армения и Азербайджанской Республики пройдет встреча" профильных комиссий двух стран "по демаркации государственной границы".

Последняя встреча армянской и азербайджанской комиссий, которые возглавляют вице-премьеры двух стран, прошла в июле 2023 года на государственной границе.

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы. В Ереване настаивают, что политической основой делимитации границы между странами должна быть Алма-Атинская декларация от 1991 года. Согласно позиции армянских властей, при этом следует использовать карты Генштаба ВС СССР 1974-1990 годов.