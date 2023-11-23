Молдавский оппозиционер Усатый попросил лишить его российского гражданства

Ренато Усатый сообщил, что через адвокатов было сделано соответствующее обращение к Владимиру Путину

КИШИНЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатый, являющийся фигурантом уголовных дел в РФ, сообщил о решении отказаться от российского гражданства. В эфире телеканала Jurnal он отметил, что через адвокатов было сделано соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

"Я обратился с просьбой о лишении гражданства меня и моих родителей, так как только президент России может аннулировать свой собственный указ. <…> Мы не хотим быть гражданами страны, которая осуществляет террор своих собственных граждан", - сказал Усатый.

Он сообщил, что жил в России с 2004 года по 2014 год, после чего занялся политикой в Молдавии. Усатый рассказал, что с 2018 года является фигурантом уголовных дел в России, которые, по его словам, открывались с целью оказания давления на него как политика. Свое заявление Усатый сделал после завершения всеобщих выборов в местные органы власти в Молдавии, на которых кандидаты от "Нашей партии" выиграли выборы мэра второго по величине города Бельцы, а также в ряде других населенных пунктах. Усатый заявил о планах баллотироваться в 2024 году на пост президента Молдавии.

В 2020 году МВД России объявило Усатого в федеральный розыск. Ему было предъявлено заочное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). По данным МВД, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей.

Следствие считает, что в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк BC Moldindconbank S. A. более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S. A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц. Затем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.