Глава МИД Британии совершает поездку на Ближний Восток

По данным Sky News, Дэвид Кэмерон встретится с лидерами Израиля и Палестины

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, прибывший в четверг на Ближний Восток, встретится с лидерами Израиля и Палестины. Об этом сообщил со ссылкой на заявление британского внешнеполитического ведомства телеканал Sky News.

По его данным, Кэмерон прилетел утром в Израиль и вместе с министром иностранных дел еврейского государства Эли Коэном побывал в кибуце Беэри, расположенном у границы с сектором Газа.

Накануне Кэмерон провел в Лондоне встречу с коллегами из мусульманских стран, включая Египет, Индонезию, Иорданию, Нигерию, Палестину, Саудовскую Аравию и Турцию, а также с генеральным секретарем Лиги арабских государств и послом Катара. Он призвал Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС обеспечить соблюдение всех условий соглашения об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа.

13 сентября бывший премьер-министр Великобритании Кэмерон был назначен руководителем МИД. Сразу после этого он назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке основными международными проблемами в эпоху коренных глобальных изменений.