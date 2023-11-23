В Херсоне сообщили о повреждении заводов

Глава подчиненной Киеву областной военной администрации Александр Прокудин не уточнил степень повреждений и количество предприятий

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Повреждения зафиксированы на территории заводов, расположенных в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

В среду сообщалось о взрывах в городе. Информацию о повреждениях за сутки Прокудин опубликовал в Telegram-канале. Однако он не уточнил степень повреждений и количество заводов.

22 ноября Прокудин информировал о повреждении завода в Бериславском районе на подконтрольной Киеву части Херсонской области.