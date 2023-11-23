23 ноября, 07:31

Германия перебросит в Литву 4,8 тыс. военных и 200 человек персонала

Посол ФРГ в Литве Корнелиюс Цимерман сообщил, что переброска военных Бундесвера будет происходить постепенно

ВИЛЬНЮС, 23 ноября. /ТАСС/. Германия перебросит в Литву для постоянной дислокации бригаду Бундесвера, в которой будет 4,8 тыс. военных, направлены также будут 200 человек гражданского персонала. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas сообщил вновь назначенный посол ФРГ в Литве Корнелиюс Цимерман.

"Могу проинформировать, что мы планируем послать в Литву в состав бригады около 4,8 тыс. военнослужащих, а также 200 человек необходимого гражданского персонала", - сказал он.

По словам дипломата, переброска военных Бундесвера будет происходить постепенно. "Разумнее шаг за шагом увеличивать в Литве контингент Бундесвера", - отметил он.

Как подчеркнул Цимерман, важнейшее значение для устойчивости этого процесса имеет плотная координация усилий. "Нам необходима хорошая координация, ее мы добились", - утверждал посол.

Как ранее сообщало Минобороны Литвы, в декабре 2023 года будет утвержден детальный план работ по размещению бригады союзников, а во второй половине 2024 года планируется подписание межправительственного соглашения о ее дислокации в Литве. Постепенное прибытие подразделений начнется в 2024 году, однако в полном составе бригада будет размещена к 2027 году. 

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