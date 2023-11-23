23 ноября, 08:02

Кабмин Молдавии и мэрия Кишинева решили не устанавливать две новогодние елки в столице

Причиной стало противостояние между представителями власти

КИШИНЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии и администрация Кишинева договорились установить одну новогоднюю елку в столице республики, а не две, как это было несколько лет подряд из-за противостояния между властями. Об этом сообщил пресс-секретарь кабинета министров Даниэль Водэ, комментируя обращение мэра Кишинева Иона Чебана, который предложил прекратить соперничество и объединить усилия.

"Ставим точку в этих дебатах по поводу елок и того, чей это праздник. Рождество не принадлежит ни правительству, ни мэрии. Ни для кого не секрет, что во всей Европе рождественские праздники организовываются местными администрациями. Это праздник, который объединяет нас и должен объединить всю страну через наши прекрасные традиции", - сказал Водэ на брифинге. По его словам, чиновники договорились, что организацией зимних праздников в 2023 году займутся городские власти.

На прошлой неделе мэр Кишинева направил обращения в правительство с предложением о совместном проведении новогодних праздников в столице. "Не должно быть отдельных мероприятий. Мы открыты для предложений и сотрудничества", - написал Чебан.

Две новогодние елки - одну от мэрии, а другую от правительства - устанавливали в Кишиневе несколько лет подряд из-за противостояния между правительством и мэрией. Одна располагалась на центральной площади, а другая на одной из прилегающих улиц. Обычно массовые гуляния по случаю Рождества и Нового года начинаются в Молдавии 1 декабря.

Рождество в Молдавии по решению властей празднуется с 2013 года дважды - 25 декабря и 7 января. В декабре Рождество вместе с католиками и протестантами отмечают православные христиане, придерживающиеся григорианского календаря, как это принято в соседней Румынии. А в январе, как это было принято на протяжении многих веков, его празднует большая часть православных, которые остались верны юлианскому календарю. 

Теги:
Молдавия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация