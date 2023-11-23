Кабмин Молдавии и мэрия Кишинева решили не устанавливать две новогодние елки в столице

Причиной стало противостояние между представителями власти

КИШИНЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии и администрация Кишинева договорились установить одну новогоднюю елку в столице республики, а не две, как это было несколько лет подряд из-за противостояния между властями. Об этом сообщил пресс-секретарь кабинета министров Даниэль Водэ, комментируя обращение мэра Кишинева Иона Чебана, который предложил прекратить соперничество и объединить усилия.

"Ставим точку в этих дебатах по поводу елок и того, чей это праздник. Рождество не принадлежит ни правительству, ни мэрии. Ни для кого не секрет, что во всей Европе рождественские праздники организовываются местными администрациями. Это праздник, который объединяет нас и должен объединить всю страну через наши прекрасные традиции", - сказал Водэ на брифинге. По его словам, чиновники договорились, что организацией зимних праздников в 2023 году займутся городские власти.

На прошлой неделе мэр Кишинева направил обращения в правительство с предложением о совместном проведении новогодних праздников в столице. "Не должно быть отдельных мероприятий. Мы открыты для предложений и сотрудничества", - написал Чебан.

Две новогодние елки - одну от мэрии, а другую от правительства - устанавливали в Кишиневе несколько лет подряд из-за противостояния между правительством и мэрией. Одна располагалась на центральной площади, а другая на одной из прилегающих улиц. Обычно массовые гуляния по случаю Рождества и Нового года начинаются в Молдавии 1 декабря.

Рождество в Молдавии по решению властей празднуется с 2013 года дважды - 25 декабря и 7 января. В декабре Рождество вместе с католиками и протестантами отмечают православные христиане, придерживающиеся григорианского календаря, как это принято в соседней Румынии. А в январе, как это было принято на протяжении многих веков, его празднует большая часть православных, которые остались верны юлианскому календарю.