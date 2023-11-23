23 ноября, 09:04
Палестино-израильский конфликт

Израиль планирует продолжить войну против ХАМАС, развивая наступление в секторе Газа

Ситуация на южной границе Израиля и сектора Газа
© ТАСС/ Reuters

Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что еврейское государство пытается "соединить цели войны, чтобы давление наземной операции привело к реализации цели по созданию условий для освобождения похищенных заложников"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израиль не заканчивает войну против движения ХАМАС в секторе Газа, а продолжит ее до победы, развивая наступление. С таким заявлением выступил начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви на встрече с командирами бригад 36-й дивизии ЦАХАЛ, действующими в палестинском анклаве, сообщила армейская пресс-служба.

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"Мы не заканчиваем войну. Мы продолжим до победы, продвигаясь вперед и продолжая [операции] в других районах, [контролируемых] ХАМАС", - распространила пресс-служба высказывания Халеви, обращенные к военнослужащим. "Мы пытаемся соединить цели войны, чтобы давление наземной операции привело к реализации цели по созданию условий для освобождения похищенных заложников", - добавил глава генштаба.

В армейской пресс-службе уточнили, что Халеви "встретился с командирами бригад 36-й дивизии в секторе Газа" и "вместе с командующим Южным командованием и командиром 36-й дивизии провел оценку ситуации в свете продолжения операций" в палестинском анклаве. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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