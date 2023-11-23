Politico: ЕС и КНР вряд ли подпишут совместный документ по итогам саммита 7-8 декабря

По данным газеты, в последнее время разногласия между Брюсселем и Пекином увеличились в связи с расследованием Евросоюза, касающимся субсидий для производителей китайских электромобилей

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Евросоюз и КНР вряд ли примут совместное заявление по итогам саммита 7-8 декабря в Китае. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Как указал один из собеседников издания, Китай в качестве принимающей стороны, согласно общепринятой дипломатической практике, должен был предложить черновой вариант заявления в преддверии саммита. Однако за две недели до его проведения никаких предложений по поводу совместного документа не поступало, так что его подписание по итогам встречи "становится все менее вероятным".

Второй дипломат отметил, что "подготовка к саммиту идет", и не исключил, что подписание документа еще может быть согласовано. Однако он подчеркнул, что "на последних саммитах ЕС - Китай совместного заявления не было".

Politico поясняет, что в последнее время разногласия между ЕС и КНР увеличились в связи с расследованием ЕС, касающимся субсидий для производителей китайских электромобилей. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, эта проблема может стать одной из наиболее важных тем на повестке предстоящего саммита.

В начале ноября глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что посетит Китай 7-8 декабря для проведения саммита ЕС и КНР. Он уточнил, что в состав делегации войдет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По данным Bloomberg, в Китай, вероятно, также отправится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В сентябре Евросовет заявил по итогам встречи его председателя Мишеля и премьера Госсовета КНР Ли Цяна на полях саммита Группы двадцати в Индии, что ЕС и Китай намерены провести двусторонний саммит до конца 2023 года. Предыдущий очный саммит Евросоюза и КНР состоялся в 2019 году.