23 ноября, 09:26

Источник сообщил о планах Турции закупить 40 истребителей Eurofighter

По данным собеседника агентства, альтернатив этим самолетам у Анкары нет

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Турция ведет переговоры с Великобританией по вопросу приобретения 40 истребителей Eurofighter последней модификации. Об этом сообщил источник в Минобороны (МО) Турции.

"Мы обсуждаем вопрос покупки самолетов с Великобританией. Эта тема будет обсуждаться в ходе встречи министров обороны наших стран. Мы выразили желание приобрести 40 самолетов в два этапа, по 20 единиц. Мы рассматриваем только Eurofighter, других альтернатив нет. И это точно будут новые самолеты последней модификации", - приводит слова источника телеканал Habertürk.

В МО также указали, что вариант с покупкой Eurofighter реализуется, "пока продолжается процесс по закупке у США и модернизации самолетов F-16". Великобритания, по словам источника, также пообещала оказать содействие в том, чтобы снять возражения Германии относительно продажи Турции Eurofighter. 

Теги:
ТурцияВеликобритания
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