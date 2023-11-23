23 ноября, 09:51

В Индии планируют усилить борьбу с дипфейками

Как сообщил министр электроники и информационных технологий республики Ашвини Вайшнав, необходимо работать в таких областях, как "обнаружение, предотвращение, укрепление механизма отчетности и повышение осведомленности пользователей"

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Индии в скором времени разработает новые законодательные нормы для борьбы с дипфейками - поддельными видео, которые создаются при помощи технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр электроники и информационных технологий республики Ашвини Вайшнав по итогам встречи с представителями наиболее популярных в стране социальных сетей, на платформах которых такие ролики становятся вирусными.

По словам Вайшнава, дипфейки стали представлять "новую угрозу демократии", необходимо работать в таких областях, как "обнаружение, предотвращение, укрепление механизма отчетности и повышение осведомленности пользователей". "Мы начнем разрабатывать регламент уже сегодня, и в течение короткого времени у нас будет новый набор правил по дипфейкам. Это может быть сделано в форме внесения поправок в существующую норму или это будет новый закон", - сказал он.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что в последнее время дипфейки наводнили национальный сегмент интернета. Он рассказал, что видел ролик, в котором он "поет песни гарбы" (гарба - традиционный гуджаратский танец, сопровождаемый песнями). Он признался, что был поражен тем, насколько хорошо было сделано это видео.

Согласно действующим в настоящее время в Индии законодательным нормам, создание и распространение дипфейков влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рупий ($1,2 тыс.) или тюремного заключения сроком до трех лет. 

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Индия
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