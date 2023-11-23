23 ноября, 09:54

В Литве оппозиция потребовала отставки спикера Сейма после суда по делу о коррупции

Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что не видит причин для ухода

ВИЛЬНЮС, 23 ноября. /ТАСС/. Оппозиция в Сейме (парламенте) Литвы настаивает на том, чтобы спикер Виктория Чмилите-Нильсен подала в отставку в связи с обвинительным приговором суда в отношении партии "Союз либералов Литвы", председателем которой она является. Об этом заявил журналистам председатель партии "Демократы во имя Литвы" экс-премьер Саулюс Сквернялис, являющийся одним из лидеров парламентской оппозиции.

"Лучше всего было бы определиться Сейму, может ли глава парламента продолжать работу в этом качестве, проверить, доверяет ли парламент спикеру, если она сама уходить в отставку не желает", - сказал он.

Накануне апелляционный суд Литвы приговорил фигурантов тянувшегося с 2016 года дела о коррупции, где речь шла о взятках в размере более  €100 тыс., к реальным срокам заключения. Одним из проходивших по делу был получивший 5,5 года лишения свободы Элигиюс Масюлис, предшественник спикера на посту председателя партии либералов. Партия как юридическое лицо наказана штрафом в размере около  €377 тыс.

Чмилите-Нильсен заявила, что причин для отставки не видит. "Председателем партии я стала в 2019 году и лично никак не связана с историей 2016 года", - изложила она свою позицию. 

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