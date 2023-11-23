23 ноября, 09:54

Глава МИД Бельгии предостерегла от военного решения конфликта ДР Конго и Руанды

Аджа Лябиб выразила обеспокоенность напряженностью и насилием в этом регионе

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Конфликт Демократической Республики Конго (ДРК) и Руанды в связи с подозрениями в поддержке последней повстанцев на востоке ДРК нельзя решить военным путем. Такую оценку высказала министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.

"Мы, конечно, очень обеспокоены напряженностью в регионе и насилием в нем. Бельгия постоянно призывает к деэскалации и призывает все стороны заняться полностью политическим решением вопроса. Как показала история последних 25 лет, думать, что этот кризис можно урегулировать военным путем, - это иллюзия", - сказала министр в интервью журналу Jeune Afrique.

Лябиб подчеркнула, что Брюссель выступает за территориальную целостность ДРК и поддержание безопасности в регионе. "Государственная поддержка вооруженных группировок не должна быть нормой. Шагом в правильном направлении было бы согласие всех заинтересованных сторон немедленно положить этому конец", - добавила глава бельгийского МИД,

Затрагивая вопрос связей с ДРК, бывшей колонией Бельгии, Лябиб указала, что между странами установились "прекрасные отношения". Киншаса является "основным партнером Бельгии по сотрудничеству на континенте". Среди прочего Бельгия нарастила сотрудничество с ДРК в военной сфере и ведет подготовку военных в провинции Северное Киву.

На прошлой неделе президент ДР Конго Феликс Чисекеди заявил, что власти страны не исключают военный сценарий решения конфликта с Руандой, которую они обвиняют в поддержке повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М-23), действующей на востоке ДРК. По его словам, если мировое сообщество не введет против Руанды санкции, то Киншаса "будет вынуждена защищаться".

Повстанцы из М-23 предприняли наступление на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в провинции Северное Киву. Группировка "Движение 23 марта" была образована в 2012 году дезертирами из конголезских вооруженных сил. 

Теги:
БельгияРуандаКонго (ДРК)
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