23 ноября, 10:55

Ле Пен: поддержка правых в Нидерландах показывает недовольство миграционной политикой ЕС

Политик так прокомментировала высокие результаты правой Партии свободы на парламентских выборах в нидерландском государстве

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Высокие результаты правой Партии свободы на парламентских выборах в Нидерландах свидетельствуют о растущем недовольстве миграционной политикой Европейского союза. Об этом заявила глава фракции "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.

"Эта победа показывает, что все большее число государств внутри ЕС не довольны тем, как он справляется со своими обязанностями, и требуют взять под контроль миграционную политику", - сказала Ле Пен.

Она также отметила, что Партия свободы является союзником Национального объединения.

Партия, возглавляемая Гертом Вилдерсом, после обработки 98,2% бюллетеней может рассчитывать на 37 из 150 мест в национальном парламенте. С большим отставанием второе место занимает альянс левых - он получает 25 мест. Явка составила 77,8%. В прошлом Вилдерс выступал, в частности, за налаживание связей с Россией. 

Теги:
НидерландыФранцияЛе Пен, Марин
© Информационное агентство ТАСС
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