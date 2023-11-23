Премьер Испании считает, что ответ Израиля на атаку ХАМАС не может включать смерти детей

Педро Санчес также отметил, что Мадрид "разделяет боль" еврейского государства из-за событий 7 октября

МАДРИД, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил президенту Израиля Ицхаку Герцогу в ходе встречи в Иерусалиме, что ответ на нападение радикального движения ХАМАС не может влечь за собой гибель тысяч детей.

Санчес отправился в первую зарубежную поездку после переизбрания главой кабмина. После еврейского государства он посетит Палестину и Египет. Как уточнил испанский премьер, "Испания разделяет боль Израиля" из-за событий 7 октября. "Израиль имеет право защищаться, но должен уважать международное право, - приводит слова Санчеса газета El Pais. - Ответ не может подразумевать смерть невинных людей, в том числе тысяч детей".

"Палестинские власти должны взять под свой контроль сектор Газа, - считает премьер. - [Принятое Генеральной Ассамблеей ООН в 1947 году] решение о создании двух государств должно быть реализовано, чтобы победить терроризм и гарантировать безопасность Израиля". Санчес также выступил за скорейшую организацию международной мирной конференции по Ближнему Востоку. "Мы должны добиться создания жизнеспособного палестинского государства", - сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после вторжения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей и женщин. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.