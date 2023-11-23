СМИ: в парламенте Эстонии могут рассмотреть петицию за отставку премьера

По данным портала rahvaalgatus.ee, по состоянию на 12:53 мск под документом поставили подпись 3 773 человека

ВИЛЬНЮС, 23 ноября. /ТАСС/. Петиция за отставку премьер-министра Эстонии Каи Каллас набрала необходимое для рассмотрения в парламенте число подписей. Об этом свидетельствуют данные на официальной петиционной платформе законодательного органа республики rahvaalgatus.ee.

По состоянию на 12:53 мск под документом поставили подпись 3 773 человека. При этом Рийгикогу (парламент) обязан рассмотреть обращение, под которым "подписалось как минимум 1 тыс. жителей Эстонии и которое направлено на изменение существующих актов или улучшение организации общественной жизни", отмечается на платформе. Кампания по сбору подписей за отставку премьера продлится до 15 декабря.

Как утверждается в тексте петиции, правительство под руководством Каллас наносит "вред экономике" политикой, направленной на урезание социальных обязательств и повышение налогов. В вину главе кабмина авторы документа также ставят отсутствие со стороны Каллас "исчерпывающего ответа относительно обстоятельств деятельности фирмы мужа в России". Утверждается, что отставку Каллас поддерживают 68% жителей Эстонии.

Ранее оппозиционная Центристская партия Эстонии объявила о запуске кампании "Кая, уходи!", в рамках которой ее представители организуют сбор подписей в поддержку отставки премьер-министра Каллас. Ее переизбрали на пост председателя правящей Партии реформ 18 ноября, при этом поддержка премьера со стороны однопартийцев уменьшилась почти вдвое. На выборах лидера реформистов в 2018 году она получила 1 067 голосов, в 2020 году - 984 голоса, в 2023 году - 636.

Ранее в прибалтийской республике произошел политический скандал, связанный с компаниями мужа Каллас Арво Халлика Stark Logistics и Stark Warehousing, которые продолжали предоставлять транспортные и складские услуги в России после начала ее спецоперации на Украине, при этом сама эстонский премьер считается одним из самых ярых сторонников Киева среди лидеров стран Евросоюза. В ходе слушаний в парламенте выяснилось, что Каллас предоставила холдинговой компании мужа Novaria Consult два займа на финансирование деятельности этих предприятий общей суммой в размере €370 тыс. Выступая перед журналистами, она извинилась за бизнес компаний ее мужа в России, но отказалась уходить в отставку. Эстонский премьер пояснила, что накопления, из которых Халлику были выданы займы, сформировались до начала карьеры Каллас в политике.