В Газе задержали трех врачей Красного Полумесяца

Причины задержания не уточняются

ДУБАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Трое врачей скорой помощи были задержаны в среду в секторе Газа. Об этом телеканалу Al Hadath сообщили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК и КП).

"Вчера в Газе были задержаны трое парамедиков [Палестинского общества] Красного Полумесяца", - указали в организации. По каким причинам они были задержаны, не уточняется.

По сведениям МФКК и КП, в среду были эвакуированы 90% оставшихся пациентов больницы "Аш-Шифа", а также члены их семей. Как сообщил ранее ливанский телеканал Al Mayadeen, израильские военные задержали директора больницы этого медучреждения Мухаммеда Абу Сильмию.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет.