СМИ: перемирие между ХАМАС и Израилем может вступить в силу 24 ноября

По данным телеканала Al-Qahera Al-Ekhbariya, существуют противоречивые сведения о времени начала гуманитарного перемирия

КАИР, 23 ноября. /ТАСС/. Гуманитарное перемирие, о котором договорились ХАМАС и Израиль, может вступить в силу 24 ноября - на день позже запланированного. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

Как указывает телеканал, существуют противоречивые сведения о времени начала гуманитарного перемирия. Ранее сообщалось, что режим прекращения огня может вступить в силу в 10:00 по местному времени (11:00 мск), о чем Катар, являющийся одним из посредников на переговорах, должен был объявить официально. Однако до сих пор катарский МИД указывал, что о сроке начала перемирия будет объявлено "в ближайшие часы".

По данным Al-Qahera Al-Ekhbariya, перемирие между ХАМАС и Израилем может вступить в силу только завтра утром.

Такую же информацию сообщил и телеканал Al Hadath. По его сведениям, задержка связана с обработкой данных лиц, внесенных в списки на освобождение с обеих сторон, а также необходимостью доскональной проработки схемы передачи заложников, находящихся в руках радикалов в секторе Газа.

Ранее ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин, детей и подростков.

В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.