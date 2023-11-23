23 ноября, 10:53
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля зафиксировала запуск 35 снарядов из Ливана

Система ПВО ЦАХАЛ перехватила несколько из них, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что военные зафиксировали запуск 35 снарядов из Ливана в сторону еврейского государства.

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"После сообщений о сиренах воздушной тревоги, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано 35 запусков [снарядов] из Ливана в сторону израильской территории. Система ПВО ЦАХАЛ перехватила несколько из них", - говорится в заявлении.

"Кроме того, сегодня террористы выпустили несколько противотанковых ракет и минометных снарядов по различным точкам вдоль границы с Ливаном", - добавили военные. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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