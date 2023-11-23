23 ноября, 11:11
Палестино-израильский конфликт

В Испании выступили за признание Государства Палестина

Глава МИД Хосе Мануэль Альбарес отметил, что Мадрид выступает за поддержание хороших отношений с еврейским государством

МАДРИД, 23 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что правительство королевства выступает за признание Государства Палестина. Глава МИД сделал эти заявления на фоне начавшегося визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Израиль, Палестину и Египет.

Читайте также
Что известно об условиях перемирия между ХАМАС и Израилем

Как отметил Альбарес в интервью радиостанции RNE, Мадрид выступает за поддержание хороших отношений с еврейским государством. "При этом наша позиция в отношении Палестины и палестинского народа ясна, и это суверенное решение внешней политики Испании, - уточнил министр. - Мы [выступаем] за признание палестинского государства". 

Теги:
ПалестинаИспанияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация