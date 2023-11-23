В Испании выступили за признание Государства Палестина

Глава МИД Хосе Мануэль Альбарес отметил, что Мадрид выступает за поддержание хороших отношений с еврейским государством

МАДРИД, 23 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что правительство королевства выступает за признание Государства Палестина. Глава МИД сделал эти заявления на фоне начавшегося визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Израиль, Палестину и Египет.

Как отметил Альбарес в интервью радиостанции RNE, Мадрид выступает за поддержание хороших отношений с еврейским государством. "При этом наша позиция в отношении Палестины и палестинского народа ясна, и это суверенное решение внешней политики Испании, - уточнил министр. - Мы [выступаем] за признание палестинского государства".